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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول سوريا

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥ إلى باريس، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية، والذى يأتي متابعة لاجتماعي العقبة في ديسمبر ٢٠٢٤ والرياض في يناير ٢٠٢٥، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إزاء الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ودعم عملية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها، وتلبي طموحات الشعب السوري الشقيق.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية والهجرة خلال الزيارة مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى والتقديرات حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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بدر عبد العاطي باريس الحكومة الفرنسية الاجتماع الوزاري حول سوريا سوريا

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