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أخبار مصر

وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتفقان على تطوير المجازر والتوسع في إنتاج الغاز الحيوي

وزيرتا البيئة والتنمية
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية

 اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة خطط تطوير المجازر في مصر والتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق أهداف بيئية واقتصادية، بما في ذلك تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، وتحسين إدارة المخلفات، وتعزيز التنمية المستدامة.
 

تطوير المجازر ورفع كفاءتها

 وأكدت الوزيرتان أهمية تطوير المجازر في جميع أنحاء الجمهورية، ورفع كفاءتها لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة. ويشمل ذلك إنشاء مجازر جديدة وتحديث المجازر القائمة، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة المخلفات.
 

إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية

وناقش الاجتماع خططًا لإنشاء وحدات للغاز الحيوي في المجازر، بهدف الاستفادة من المخلفات العضوية في إنتاج طاقة نظيفة. 

كما تم بحث إمكانية استخدام المخلفات في إنتاج الأسمدة العضوية، كبديل للأسمدة الكيماوية التي تضر بالبيئة.
 

دعم التوجه البيئي والاقتصادي

وأكدت الوزيرتان أهمية دعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي، من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم الدعم الفني للمزارع والمصانع. كما تم بحث إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بتطوير المجازر وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية، ووضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ هذه المشروعات.
 

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إدارة المخلفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد سلامة الغذاء منال عوض وزيرة التنمية المحلية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة التنمية المحلية وزيرة البيئة

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