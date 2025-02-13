دعوى قضائية لاستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالمرحلة الثانوية

تقدم المحامي عمرو عبد السلام، بدعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بسبب استبعاد إضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بـ الثانوي.

استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية

وقال عبد السلام: تم اليوم إيداع أول دفعة من الدعاوى القضائية المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والالمانية والإيطالية والإسبانية) إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه والتي من اخصها الزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية الي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.

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