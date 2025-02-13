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دين ودنيا

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

ليلة النصف من شعبان،
ليلة النصف من شعبان، فيتو

 أكد الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، أن هناك خلافًا بين المفسرين حول تفسير قوله تعالى: "فيها يفرق كل أمر حكيم" الواردة في سورة الدخان، حيث ذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود بها هو ليلة القدر، فيما رأى بعض التابعين، مثل عكرمة مولى ابن عباس، أن المقصود بها هو ليلة النصف من شعبان.  

ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يُوزَّع فيها الأرزاق وتُكتب فيها الآجال

وأوضح الشيخ مصطفى ثابت، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، أن هذا الرأي يستند إلى أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يُوزَّع فيها الأرزاق وتُكتب فيها الآجال، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ عندما سُئل عن سبب كثرة صيامه في شعبان، فقال: "هذا شهر تكتب فيه الآجال، وأحب أن يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي".  

الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان

وأضاف أن الإمام الزمخشري حاول التوفيق بين الرأيين، حيث رأى أن الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان، ثم تُنزَّل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر.  

ودعا الشيخ مصطفى ثابت إلى استغلال هذه الليلة المباركة بالتوبة الصادقة والصدقة، عملًا بقول النبي ﷺ: "الصدقة تطفئ غضب الرب".

 

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