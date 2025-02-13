الخميس 13 فبراير 2025
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موعد أول أيام رمضان 2025، البحوث الفلكية تحسم الجدل

رمضان 2025, فيتو
رمضان 2025, فيتو
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أعلن الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، فإن هلال شهر رمضان 1446 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47  قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية).

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هلال رمضان 2025

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى  لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ما عدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1446 هجريًّا فلكيًّا يوم السبت 1 مارس 2025.

ويرفع أذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 5:54 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو آخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12 مساء.

ويكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.  

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