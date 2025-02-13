موعد محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري واستعراض القوة بالأزبكية

حددت نيابة الأزبكية 18 فبراير الجاري موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.



وكان قسم شرطة الأزبكية تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بالتشاجر مع آخرين وإطلاق أعيرة نارية في المنطقة من سلاح ناري، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا له معلومات جنائية تشاجر مع آخر بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور، قام خلالها الأول بالتعدي على الأخير وأطلق صوبه عيارا ناريا إلا أن الطلقة لم تصبه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبحوزته سلاحا ناريا فرد خرطوش وطلقة نارية مما تستخدم في السلاح الناري.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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