محافظ قنا يتجول داخل منافذ جمعيتى في قوص(فيديو)

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، منافذ بيع “جمعيتى” التابعة لمديرية التموين للتعرف على الأسعار والتأكد من جاهزيتها بكامل السلع استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وأكد محافظ قنا، على ضرورة حفظ الأطعمة والسلع بشكل يضمن عدم تلفها.

السلع الأساسية بأسعار مخفضة

كما استمع إلى آراء المواطنين حول الخدمات التموينية، معربين عن رضاهم بجودة المنتجات والسلع، مشيدين بالتخفضات والأسعار.

ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى أن جولاته المفاجئة تأتي في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة، وضبط أي مخالفات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها إلى أهمية سوق اليوم الواحد في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، دعمًا لمحدودي الدخل.

رافق محافظ قنا في جولته الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسن القط وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من قيادات التموين بالمديرية والتنفيذيين.

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