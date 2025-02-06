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محافظ قنا يفاجئ مخبزًا بلديًّا بنجع حمادي لمتابعة انتظام العمل

محافظ قنا يفاجئ مخبزًا
محافظ قنا يفاجئ مخبزًا بلديًا بنجع حمادي

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم محافظ  قنا، اليوم الخميس، أحد المخابز البلدية بمدينة نجع حمادي، وذلك خلال افتتاحه أعمال سوق اليوم الواحد، ورافقه حسن القط وكيل وزارة التموين بمحافظة  قنا، وجلال أبو سداح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

 مراحل إنتاج الخبز بقنا

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ مراحل إنتاج الخبز، وراجع مدى التزام المخبز بالمواصفات القياسية للأرغفة، مشددًا على ضرورة تحسين جودة الخبز وضمان وصوله للمواطنين بالمواصفات المطلوبة.

كما استمع إلى آراء المواطنين حول الخدمات التموينية، معربين عن رضاهم بجودة الخبز المنتج من المخبز، مشيدين بحجمه المناسب ونسبة النضج الجيدة، ومؤكدين أن المخبز يلتزم بتقديم رغيف خبز يلبي احتياجاتهم.

في المقابل، شدد المحافظ على ضرورة استمرار الالتزام بمعايير الجودة، مع تكثيف حملات الرقابة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن جولاته المفاجئة تأتي في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة، وضبط أي مخالفات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية سوق اليوم الواحد في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، دعمًا لمحدودي الدخل.

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