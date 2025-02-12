النصر السعودي يربح 170 مليون ريال من الراعي الجديد للفريق

أعلن نادي النصر السعودي عن توقيع عقد رعاية جديد مع شركة "SHG" القابضة، لتصبح الراعي الرسمي لكرة القدم بالنادي حتى عام 2028، في صفقة ضخمة تعزز من الموارد المالية للعالمي، وتدعم استراتيجيته الاستثمارية.

وتم توقيع العقد في مقر نادي النصر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النصر، ماجد الجمعان، وأيضا ممثل الشركة الراعية.

170 مليون ريال سعودي في خزينة نادي النصر السعودي

كشف الإعلامي علي العنزي أن نادي النصر حصل على مبلغ يتجاوز 170 مليون ريال سعودي من هذه الصفقة.

ويواصل النصر تعزيز موارده المالية من خلال عقود رعاية واستثمارات ضخمة، في ظل سعيه للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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