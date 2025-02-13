أعراض وأسباب الإصابة بإنفلونزا المعدة، وطرق علاجه المختلفة

إنفلونزا المعدة، أو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، هو عدوى فيروسية تصيب الجهاز الهضمي، وتسبب أعراضًا معوية مثل القيء والإسهال، وعادة ما تكون قصيرة الأمد، ولكنها قد تكون معدية للغاية.

ما هي إنفلونزا المعدة؟

إنفلونزا المعدة هي عدوى فيروسية تصيب المعدة والأمعاء، والمصطلح الطبي هو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، والذي يكون عادة بسبب عدوى، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تسبب إنفلونزا المعدة أعراضًا معوية مثل الإسهال وتشنجات البطن والغثيانن ويمكن أيضًا تسميتها "جرثومة المعدة"، ولا تكون جرثومة المعدة فيروسًا دائمًا - في بعض الأحيان تكون بكتيريا أو طفيليًا - ولكن في كل الأحوال، تكون الأعراض متشابهة، وقد لا يتمكن الشخص من معرفة ما إذا كانت الجرثومة فيروسًا أم لا.

أعراض إنفلونزا المعدة

أعراض إنفلونزا المعدة الأكثر شيوعًا هي:

الإسهال.

الغثيان والقيء.

فقدان الشهية.

ألم وتشنجات في البطن.

وتأتي هذه الأعراض من التهاب في المعدة والأمعاء، الالتهاب هو تنشيط جهاز المناعة لمحاربة الفيروس.

إذا كانت العدوى أكثر شدة، أو إذا كان جهاز المناعة يتفاعل معها بقوة أكبر، فقد يعاني مما يُعرف بالأعراض الجهازية، وتأتي هذه الأعراض من التهاب في أنظمة الجسم الأخرى خارج الجهاز الهضمي، وهذا هو المستوى التالي من الاستجابة المناعية للفيروس.

قد تشمل الأعراض الجهازية:

حمى.

قشعريرة.

تعب.

أوجاع الجسم.

صداع.

تضخم الغدد الليمفاوية.

أسباب إنفلونزا المعدة

يمكن أن تصيب العديد من الفيروسات المختلفة الجهاز الهضمي، مما يسبب التهاب المعدة والأمعاء.

الأكثر شيوعًا هي:

فيروس نوروفيروس، وهذا هو السبب الرئيسي لإنفلونزا المعدة لدى البالغين، ويُقدر أنه يشكل 50% من الحالات في جميع أنحاء العالم، وهو أكثر مقاومة من غيره لدرجة الحرارة والمطهرات.

فيروس الروتا، فيروس الروتا هو السبب الرئيسي لإنفلونزا المعدة لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم، ويصاب به معظمهم قبل سن 3 سنوات، ولهذا السبب فإن معظم البالغين محصنون ضده.

فيروس أسترو، تصيب الفيروسات الأسترو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات في الغالب.

فيروس غدي، تسبب الفيروسات الغدية في كثير من الأحيان التهابات الجهاز التنفسي، لكنها يمكن أن تسبب التهابات الجهاز الهضمي إذا تم ابتلعها عن طريق الخطأ، وتصيب جميع الأعمار.



المضاعفات المحتملة لإنفلونزا المعدة

بالنسبة لمعظم الناس، إنفلونزا المعدة غير معقدة ومحدودة ذاتيًا، وتزول من تلقاء نفسها في وقت قصير، ولكن أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يعانون من عدوى أكثر شدة ويكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات.

المضاعفة الأكثر احتمالا هي الجفاف، ويحدث هذا عندما تفقد الكثير من السوائل والشوارد بسبب الإسهال أو القيء، ولا يمكن شرب ما يكفي بسرعة كافية لاستبدالها.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة (وخاصة الأطفال) هم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، وقد يكون ذلك خطيرًا بشكل خاص بالنسبة لهم، علامات الجفاف، مثل:

العطش.

قلة البول أو البول الداكن اللون.

قلة البراز أو البراز الصلب والجاف.

الضعف أو الضيق.

العيون الغائرة.

البكاء بدون دموع.

الصداع الناتج عن الجفاف.

جفاف الشفاه واللسان.

علاج إنفلونزا المعدة

يتخلص جهاز المناعي من أنفلونزا المعدة من خلال عملياته الطبيعية، ويستغرق الأمر بضعة أيام فقط للقيام بعمله، وعلى الرغم من أن الأعراض غير سارة، إلا أنها علامة على أن الجهاز المناعي يعمل، ولا يوجد دواء لأنفلونزا المعدة، ولا تعمل المضادات الحيوية على الفيروسات - فهي تعمل على العدوى البكتيرية.

أفضل ما يمكنك فعله لمساعدة جهازك المناعي على القيام بعمله هو البقاء في المنزل والراحة والبقاء رطبًا وتناول القليل من الطعام.

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