الخميس 13 فبراير 2025
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رياضة

ننشر جهاز بيسيرو في الزمالك

بيسيرو
بيسيرو

 أكد مصدر بنادي الزمالك أن الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدرب الجديد المنتظر لفريق الكرة بنادي الزمالك سيضم 4 مدربين أجانب، وسيكون أيمن عبد العزيز هو المدرب المصري الوحيد في الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي.

ووصل بيسيرو بالأمس إلى القاهرة من أجل قيادة الزمالك خلفا لجروس الذي استقر الزمالك على رحيلة من النادي ومن المنتظر أن يقود بيسيرو لقاء بتروجت يوم الأحد القادم بالدوري.

ويبدأ البرتغالي بيسيرو  مهمته كمدير فني للفريق بداية من يوم الجمعة المقبل.

 

ومن المنتظر أن يتسلم بيسيرو زمام الأمور بشكل رسمي بعد انتهاء عقد جروس، حيث سيكون أمامه مهمة كبيرة في إعادة الفريق إلى مستواه المعتاد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

واستقر الزمالك وفقا لمصادر داخل الزمالك على تعيين بيسيرو ليكمل مسيرة المدربين البرتغاليين في النادي بعد فترة جروس، والذي حقق بعض النجاحات مع الفريق، إلا أن النتائج الأخيرة لم تكن على مستوى تطلعات إدارة الزمالك والجماهير، وسيحاول بيسيرو بناء فريق قوي وقادر على المنافسة بقوة في الدوري وكأس مصر، ويأمل الجميع أن يكون هذا التغيير في القيادة الفنية خطوة إيجابية للنادي الأبيض.

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