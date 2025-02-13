الخميس 13 فبراير 2025
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سياسة

أحمد يوسف أبو هارون آخر المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الصحفيين (صور)

الزميل أحمد يوسف
الزميل أحمد يوسف أبو هارون، فيتو

تقدم أحمد يوسف أبو هارون، صحفي بأخبار اليوم، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين - تحت السن- في انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و٦ من أعضاء المجلس، والمزمع إجراؤها ٧ مارس المقبل. 

آخر أيام الترشح لانتخابات الصحفيين 

ويُعد اليوم الخميس هو آخر أيام تلقي طلبات الترشح، الذي مقررًا أن يُغلق فيه الباب في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

انتخابات نقابة الصحفيين 

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تواصل عملها في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستمر في تلقي طلبات الترشح حتى الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل 13 فبراير.

 

 

 

شروط الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 

وقال «عبد الرحيم» إن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.

2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.

3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.

4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.

6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.

7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.

 

 

 

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