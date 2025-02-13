أزمات تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي.. الإطاحة بـ جروس بسبب سوء النتائج.. البطاقات الصفراء تهدد زيزو.. وغيابات بالجملة في صفوف الأبيض

الاهلي والزمالك، لا صوت يعلو فوق مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز، والتي دائمًا ما تحمل معها الإثارة، ولعل الفارس الأبيض حاليًا هو من يعاني العديد من الضربات قبل مواجهة الشياطين الحمر.

وتتمثل الأزمة الكبرى داخل نادي الزمالك في اقتراب الإعلان عن رحيل مدربه السويسري كريستيان جروس، حيث يقود فريق الزمالك مرانه الأخير اليوم، على أن يكون هذا اليوم هو الختام الرسمي لفترته مع الفريق.

ومن جانب آخر، أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي بيسيرو سيبدأ مهمته مديرا فنيا للفريق بداية من يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن يتسلم بيسيرو زمام الأمور بشكل رسمي بعد انتهاء عقد جروس، حيث ستكون أمامه مهمة كبيرة في إعادة الفريق إلى مستواه المعتاد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

واستقر الزمالك وفقا لمصادر داخل الزمالك علي تعيين بيسيرو ليكمل مسيرة المدربين البرتغاليين في النادي بعد فترة جروس، والذي حقق بعض النجاحات مع الفريق، إلا أن النتائج الأخيرة لم تكن على مستوى تطلعات إدارة الزمالك والجماهير، وسيحاول بيسيرو بناء فريق قوي وقادر على المنافسة بقوة في الدوري وكأس مصر، ويأمل الجميع أن يكون هذا التغيير في القيادة الفنية خطوة إيجابية للنادي الأبيض.

بيسيرو، الذي سبق له تدريب أندية مثل بورتو البرتغالي والأهلي، حيث حقق تجارب مميزة في الدوري المصري.

وقالت مصادر داخل نادي الزمالك، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويتضمن العقد بندًا يسمح بتجديد التعاقد تلقائيًا لمدة موسم إضافي في حال تحقيق الفريق لبطولتين مع المدرب، أو الفوز ببطولة واحدة والتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

أزمة زيزو

فيما أصبح أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الزمالك، مهددًا بالغياب عن مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة 15 من دوري Nile المقررة إقامتها يوم 22 فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي هذه المخاوف بعد حصول زيزو على بطاقتين صفراوين في مباريات سابقة بالدوري، الأمر الذي يجعله في خطر الغياب عن المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي.

وحصل زيزو على إنذار في المباراة التي جمعت الزمالك بفريق سيراميكا كليوباترا، وهو ما تكرر مرة أخرى في اللقاء الأخير أمام فاركو، وبناءً على النظام المعمول به في الدوري، فإن اللاعب الذي يحصل على ثلاث بطاقات صفراء في المباريات المختلفة يتعرض للإيقاف في المباراة التي تلي حصوله على البطاقة الثالثة.

ويتبقى أمام أحمد زيزو بطاقة صفراء واحدة في حالة حصوله على إنذار في مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت في الجولة 14 من الدوري.

وفي حال تلقيه للإنذار في تلك المباراة، فإن اللاعب سيغيب بشكل رسمي عن مباراة الأهلي في القمة المرتقبة بين الفريقين، مما سيكون بمثابة ضربة قوية للفريق الأبيض في مواجهة الغريم التقليدي.

يعتبر أحمد زيزو أحد أبرز اللاعبين في تشكيل الزمالك هذا الموسم، حيث يقدم أداء مميزًا سواء في الهجوم أو في صناعة الأهداف، لذا فإن غيابه عن قمة الدوري سيكون بمثابة خسارة كبيرة للفريق، خاصة أن مباراة الأهلي تعتبر من أكثر المباريات أهمية بالنسبة لجماهير الزمالك.

ويتمنى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب أن يحافظ زيزو على هدوئه ويتجنب تلقي بطاقة صفراء جديدة، حتى يتمكن من المشاركة في المباراة الهامة ضد الأهلي في صراع المنافسة على صدارة الدوري.

الأمر لا يتعلق بزيزو فقط بل هناك عدة غيابات عن مباراة الأهلي حال حصول عدد من اللاعبين على الإنذار الثاني أمام بتروجيت وهم: حسام عبد المجيد، أحمد حسام، دونجا، سيف الجزيري، محمود بنتايك.

غيابات الزمالك أمام الأهلي



سيغيب عن الزمالك ثلاث لاعبين مهمين أيضًا لأسباب مختلفة وهم:

حمزة المثلوثي: يغيب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد حمدي: سيغيب أيضًا لنفس السبب، وهو إصابة الرباط الصليبي.

كما زادت متاعب الأبيض بعد قرار رابطة الأندية المصرية بإيقاف ناصر ماهر لمدة ثلاث مباريات، مع فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اعتدائه على لاعب الإسماعيلي محمد نصر، بدون كرة، وبالتالي سيغيب ناصر ماهر عن لقاءات فاركو وبتروجيت والأهلي في بطولة الدوري المصري.



موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة



تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في مباريات الدوري المصري الممتاز يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025، وسيكون في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وكل من الفريقين يحشدون لهذه المباراة كل قوتهم ويتدربون يوميا من أجل هذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك



قامت بعض القنوات بالنشر علي موقعها الرسمي أنها سوف تنقل هذه المباراة عن طريق البث المباشر بجودة عالية وبصورة واضحة، وهذه القنوات هي قنوات أون تايم سبورتس وترددها كالاتي:

تردد قناة أون تايم سبورتس عبر نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة hd.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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