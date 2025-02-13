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رياضة

بعد استقالة حمد إبراهيم، من يقود الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري؟

حمد ابراهيم، فيتو
حمد ابراهيم، فيتو

تقدم حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، باستقالته من تدريب الفريق عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ووافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على الاستقالة التي تقدم بها حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة من منصبه عقب الخسارة التي تلقاها الدراويش من الجونة بهدفين دون رد مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي اقتراب تولي عماد سليمان نجم الدراويش السابق، قيادة الفريق في مباراته القادمة أمام الأهلي في قمة الجولة الـ14 من مسابقة الدوري، على ان تعلن ادارة الفريق عن  القرار النهائي مساء اليوم.

4 هزائم متتالية للإسماعيلي في الدوري 

وتلقى الإسماعيلي 4 هزائم متتالية بالدوري المصري، ويستعد لخوض مواجهة مرتقبة ضد الأهلي يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الدراويش المركز 14 في ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، و3 تعادلات، فيما خسر في 7 مناسبات.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

  

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