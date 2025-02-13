الخميس 13 فبراير 2025
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رياضة

غلق باب التسجيل واستعدادات مكثفة لانطلاق النسخة الـ11 من ماراثون القاهرة الدولي غدا

ماراثون القاهرة الدولي
ماراثون القاهرة الدولي

تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق النسخة الـ11 من ماراثون القاهرة الدولي، والمقرر إقامته غدا الجمعة 14 فبراير 2025 في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة.

ماراثون القاهرة الدولي

وأُغلق باب التسجيل رسميًا للسباق، فيما تتواصل التحضيرات النهائية لضمان تجربة رياضية مميزة للمشاركين. يتضمن الماراثون أربعة سباقات مختلفة تناسب جميع الفئات، وهي: سباق الجري العائلي (2 كم)، سباق 5 كم، سباق 10 كم، ونصف ماراثون (21 كم).

يبدأ التجمع داخل الحديقة في تمام الخامسة والنصف صباحًا، على أن ينطلق سباق نصف الماراثون (21 كم) في 6:45 صباحًا، يليه سباقا 5 كم و10 كم في 7:30 صباحًا، ثم سباق الجري العائلي (2 كم) في 8:30 صباحًا.

يمر المتسابقون عبر شوارع مصر الجديدة، وسط تأمين شامل من وزارة الداخلية التي ستتولى تأمين المشاركين وغلق بعض الشوارع المؤدية إلى مسار السباق. ومن المقرر أن ينتهي الماراثون في تمام الساعة 10 صباحًا، حيث سيتم بعدها توزيع الجوائز داخل حديقة الميريلاند احتفالًا بالفائزين.

يُعد ماراثون القاهرة الدولي أحد أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الجري، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة في أجواء حماسية وآمنة.

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ماراثون القاهرة الدولي وزارة الشباب والرياضة ماراثون القاهرة حديقة الميريلاند

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