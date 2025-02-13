موعد مباراة القمة بين النصر وأهلي جدة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يستعد عشاق كرة القدم العربية والسعودية لمواجهة نارية في قمة الجولة العشرين من الدوري السعودي بين النصر وأهلي جدة والتي ستقام مساء اليوم الخميس.

موعد مباراة الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي



وتقام مباراة الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي، اليوم الخميس في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والنصر



وتمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وسيتم نقل اللقاء عبر قناة:SSC Sports HD1.



موقف الأهلي والنصر بجدول الدوري السعودي

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع المتصدر والضغط عليه.

أما الأهلي فيأتي في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، ويهدف إلى تحقيق الفوز للعودة للمنافسة على المراكز الأولى والتأهل لدوري أبطال آسيا.

تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري السعودي



التقى الفريقان 31 مرة في تاريخ دوري روشن السعودي.

فاز النصر في 11 مباراة.

انتصر الأهلي في 9 مباريات.

انتهت 11 مواجهة بالتعادل، مما يعكس قوة المنافسة بين الفريقين.

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