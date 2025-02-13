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رياضة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراته المقبلة بعد الفوز على فاركو في الدوري الممتاز، حيث يواجه نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

 حقق نادي الزمالك الفوز على فاركو بهدف دون رد في  مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري  الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

موقف زيزو من لقاء الزمالك وبتروجت

وقال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق لن يغيب عن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الواحد السيد أن زيزو حصل على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة   فاركو بعد حصوله على بطاقة صفراء من قبل في مباراة سيراميكا كليوباترا، وشدد على أن البطاقة التي حصل عليها  أمام فاركو ليست الثالثة، ولم يحصل على أي بطاقات في مباراة طلائع الجيش.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 26 نقطة.

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