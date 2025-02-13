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ثقافة وفنون

تفاصيل احتفال إذاعة القرآن الكريم ووزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

ليلة النصف من شعبان، تحتفل إذاعة القرآن الكريم ووزارة الأوقاف  اليوم الخميس الموافق  14 شعبان 1446ه‍، بليلة النصف من شعبان وينقل الحفل علي شاشة التلفزيون وموجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية عقب صلاة المغرب مباشـرة.

 

تفاصيل احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة النصف من شعبان

ويتضمن الحفل تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبدالله عزب، وابتهالات دينية للشيخ منتصر الأكرت، وتقديم لإذاعة القرآن الكريم  إسلام الملاح.
 

وتحتفل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، بليلة النصف من شهر شعبان، وذكرى تحويل القبلة، وذلك بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب صلاة المغرب.

رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في احتفال وزارة الأوقاف

ومن جانبه أناب  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، في حضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة.

 

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وفي سياق متصل حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان: “تَحْوِيلُ القِبْلَةِ دُرُوسٌ وَعِبَرٌ”، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بالدروس المستفادة من تحويل القبلة، وأثرها في الإيمان، علمًا بأن الخطبة الثانية تتناول التحذير البالغ من خطورة الشائعات على الفرد والمجتمعات.

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إذاعة القرآن الكريم وزارة الأوقاف ليلة النصف من شعبان موجات الإذاعة المصرية شاشة التلفزيون
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