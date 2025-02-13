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حوادث

أقوال مالك العقار المنهار في الوايلي

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

استمعت  نيابة الوايلي لأقوال مالك عقار تعرض لانهيار جزئي بدائرة القسم دون وقوع أية إصابات.


وقال مالك العقار إنه أثناء إجراء ترميمات للعقار انهار السلم ثم سقف غرفة في المنزل، مشيرا إلى أنه تم إنشاؤه في سبعينات القرن الماضي ولم يحدث له شيء.

وكشفت المعاينة عن سقوط درجات من سلم العقار، فضلا عن انهيار سقف غرفة بالطابق الأول في المنزل المكون من دور أرضي وأول ذي حوائط حاملة وأسقف خشبية.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار سقف غرفة بعقار تقطنه أسرة واحدة بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأ الحي في وضع الصبات وأعمال الترميم.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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