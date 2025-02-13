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أخبار مصر

تصدير 8 آلاف مواد غذائية للصومال، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، حيث تم تداول 22000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 993 شاحنة و90 سيارة.

تصدير 8 آلاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق
 

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 600 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع، 393 شاحنة و17 سيارة. 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وسينا، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن الحرية، بوسيدون اكسبريس، سينا وAlcudia Express، وغادرت السفينتان أمل ودليلة.  

كما تم تداول 2900 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

 يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة BAY10 علي متنها 8000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2300 راكب.
 

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