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أخبار مصر

السكك الحديد تنسق مع المحافظات لمنع اقتحام المزلقانات

السكك الحديد
السكك الحديد

حرصت الهيئة القومية للسكك الحديد على التنسيق مع المحافظات لمنع ظاهرة اقتحام المزلقانات.

وتوقعت الهيئة ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم الخميس، بسبب حالة الطقس وانتشار الشبورة.

حالة الطقس

 وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 55  دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 30   دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 50 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90  دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة.

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بورسعيد والصعيد أعلى خطوط السكك الحديد تأخيرًا

السكك الحديد تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

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