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حوادث

بعد قليل، نظر أولى جلسات استئناف سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مخدرات

سعد الصغير
سعد الصغير

 تنظر بعد قليل محكمة مستأنف شمال القاهرة، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

 

السجن 3 سنوات للمطرب الشعبي سعد الصغير
وجاء في منطوق حكم أول درجة: حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة  المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.

 

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم  سعد الصغير، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.


تقرير المعمل الكيماوي
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر  الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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