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بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بسوهاج 15 فبراير

لجنة تظلمات بسوهاج
لجنة تظلمات بسوهاج

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام 2025 للشهادة الإعدادية يوم السبت القادم الموافق 15 فبراير 2025 ولمدة 15 يومًا.

 

كما شدد على ضرورة التعامل بدقة أثناء فحص جميع التظلمات المقدمة من الطلاب في جميع المواد، لضمان حصول كل طالب على حقه بعدالة تامة وتدارك أي خطأ قد يكون قد ورد أثناء الرصد والتصحيح، وهي فلسفة الوزارة في إقرار مرحلة التظلمات.

 

جاء ذلك أثناء اجتماعه بأعضاء لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بحضور سليمان بخيت، وكيل المديرية، وفاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وعلاء أبو العجب، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وصفوت الخبيري، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بسوهاج.

 

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على حرص المديرية على مصلحة أبنائنا الطلاب في جميع مراحل التعليم، وتطبيق العدالة والشفافية بين جميع الطلاب.

 

ومن جانبه، أكد  صفوت الخبيري، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة  بسوهاج، على تنفيذ التعليمات الوزارية الصادرة بشأن أعمال التظلمات بدقة، والتي تتمثل في التعليمات التالية: يُصرح للطالب وولي الأمر فقط بدخول غرفة المراجعة، ولا يُسمح بدخول أي شخص آخر يوم الاطلاع ويُمنع منعًا باتًا دخول الهاتف المحمول إلى غرفة المراجعة، ويُترك خارج الغرفة مع مسؤول الأمن.

 

واضاف صفوت انه سوف تبدأ أعمال فحص التظلمات بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، ويستمر تلقي التظلمات لمدة 15 يومًا،وتهيب لجنة النظام والمراقبة بأولياء الأمور الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع على أوراق الإجابة، منعًا للتزاحم ولتنظيم العمل والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

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