قرار من النيابة بشأن سيارة كمال أبو رية بعد انقلابها

كلفت نيابة أكتوبر بانتداب لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة الفنان كمال أبو رية عقب انقلابها، وبيان ما حدث بها من تلفيات وأضرار وأيضا بيان سبب وقوع الحادث.

ونجا الفنان كمال أبو رية من حادث مروع، حيث انقلبت سيارته أثناء سيره أعلى وصلة دهشور بمنطقة أكتوبر، وتسبب الحادث في تهشم السيارة ولم يصب بأي أذى.

حادث مروع أعلى وصلة دهشور بأكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الفنان كمال أبو رية، 68 عامًا، يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارته أعلى وصلة دهشور بدائرة القسم.

وبالفحص، تبين انقلاب السيارة، وقال الفنان كمال أبو رية أنه أثناء سيره بطريق وصلة دهشور بسيارته فوجئ بكسر بمقص السيارة وانقلابها دون إصابته.

ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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