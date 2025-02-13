الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار من النيابة بشأن سيارة كمال أبو رية بعد انقلابها

كمال أبو رية
كمال أبو رية

كلفت نيابة أكتوبر بانتداب لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة الفنان كمال أبو رية عقب انقلابها، وبيان ما حدث بها من تلفيات وأضرار وأيضا بيان سبب وقوع الحادث.

ونجا الفنان كمال أبو رية من حادث مروع، حيث انقلبت سيارته أثناء سيره أعلى وصلة دهشور بمنطقة أكتوبر، وتسبب الحادث في تهشم السيارة ولم يصب بأي أذى.

حادث مروع أعلى وصلة دهشور بأكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الفنان كمال أبو رية، 68 عامًا، يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارته أعلى وصلة دهشور بدائرة القسم.

وبالفحص، تبين انقلاب السيارة، وقال الفنان كمال أبو رية أنه أثناء سيره بطريق وصلة دهشور بسيارته  فوجئ بكسر بمقص السيارة وانقلابها دون إصابته.

ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان كمال ابو رية النيابة العامة أمن الجيزة قسم شرطة أكتوبر أول قسم شرطة أكتوبر مديرية أمن الجيزة نيابة أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الخميس 13 فبراير 2025

بسام راضي: الإسكندرية تستقبل أجمل سفينة أثرية حربية في العالم "الإيطالية فسبوتشي" (صور)

بعد استقالة حمد إبراهيم، من يقود الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري؟

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وإيفرتون

قضية أمن دولة، الحكم بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

منوعات

المزيد

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD يحصل على تقييم 54% بموقع Rotten Tomatoes

ناسا تعرض باقة من آلاف النجوم المزهرة بمناسبة عيد الحب

HBO تكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثالث لـ House Of The Dragon

تحذير مرعب من ناسا، كويكب ضخم يضرب الأرض ويدمر مدنا ولا يمكن وقفه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الزيت اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية النهارده الخميس 13 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية