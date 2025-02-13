إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بالتجمع

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بمنطقة التجمع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث تصدم التجمع

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري بمنطقة التجمع بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.



وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وقام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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