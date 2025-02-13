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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، التفاصيل الكاملة لـ "الأميرة" بطولة ياسمين صبري

بوستر مسلسل الأميرة،
بوستر مسلسل الأميرة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يشارك مسلسل "الأميرة" بطولة الفنانة ياسمين صبري في موسم دراما رمضان المقبل، حيث يواصل صناعه تصوير مشاهده وأحداثه قبل أيام قليلة من حلول شهر  رمضان. 

مسلسل الأميرة لـ ياسمين صبري 

المسلسل مكون من 15 حلقة، وتجسد الفنانة ياسمين صبري دور "زينب" فتاة في العشرينيات من عمرها من طبقة متوسطة تعمل بأحد توكيلات الملابس، ولمهارتها وطموحها استطاعت في وقت قصير أن تتولى مناصب كبيرة داخل الشركة المالكة لتوكيل الملابس.

قصة مسلسل الأميرة 

وتختلف قصة العمل عن الأدوار التي اعتاد عليها الجمهور من ياسمين صبري، والمسلسل يناقش قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج، والانبهار بالوضع المادي فقط، وعدم الاهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج.

ويناقش المسلسل أيضا، الثغرات القانونية التي من الممكن أن يؤديها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في بطولة مسلسل الأميرة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم  ياسمين صبري ونيقولا معوض ووفاء عامر، ونضال الشافعي، وعابد عناني، ومها نصار، وهند عبدالحليم، وأحمد جمال سعيد، وسمر مرسي، وهاجر عفيفي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

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