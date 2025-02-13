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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شاهد بوسترات أبطال "حكيم باشا"

مصطفى شعبان، فيتو
مصطفى شعبان، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت منصة watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "حكيم باشا" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

وأظهرت البوسترات نجوم العمل ومنهم: مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، وغيرهم. 

مسلسل حكيم باشا 

يعرض مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان في رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل حكيم باشا 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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