مع حلول شهر شعبان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد ليلة النصف من شعبان وماذا حدث فيها، وتزداد تساؤلات المسلمين حول موعد ليلة النصف من شعبان وماذا حدث فيها وحكم صيامها،ومتى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2025؟

وشهدت ليلة النصف من شعبان حدثا عظيما خاصا بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. ويشغل موعد ليلة النصف من شعبان وماذا حدث فيها محركات البحث كل عام، وفيما يلي نستعرض معكم موعد ليلة النصف من شعبان وماذا حدث فيها؟

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2025؟

فضل شهر شعبان ومنزلته

في إحدى فتاوى دار الإفتاء المصرية، قالت: إن شهر شعبان يعتبر من الشهور المفضلة، والتي اختصها الله سبحانه وتعالى وأَوْلَاها من المنزلة بمكان: شهر شعبان؛ فمَيَّزه بمنزلة كريمة، ومكانة عظيمة، فهو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال، لذا لابد من اتباع الإكثار من الأعمال الصالحة، ويعتبر صيام الأيام البيض من أفضل الأعمال المستحبة في شهر شعبان.

كيف نستقبل ليلة النصف من شعبان؟

ليلة النصف من شعبان فرصة عظيمة للتوبة والاستغفار والتقرب إلى الله تعالى فاغتنمها عزيزي القارئ ولتجعل منها بداية جديدة في حياتك بحسن الاستقبال على النحو الآتي:

الاستعداد المبكر

ابدأ الاستعداد لهذه الليلة المباركة من خلال زيادة العبادات في الأيام التي تسبقها والتوبة والاستغفار.الصلاة والقيام والذكر والدعاء والإكثار من الصدقات

ليلة النصف من شهر شعبان 1446هـ

ليلة النصف من شعبان 1446هـ هي ليلة مباركة يحظى فيها المسلمون بفرصة عظيمة للتوبة والاستغفار والتقرب إلى الله تعالى. وهي ليلة يتجدد فيها الأمل في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات.

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2025؟

وفقًا لرؤية هلال شهر شعبان، فإن ليلة النصف من شعبان تبدأ مع غروب شمس يوم الخميس 13 فبراير 2025 م (14 شعبان) حتى فجر يوم الجمعة 14 فبراير 2025 م (15 شعبان).وسيكون يوم الجمعة، 14 فبراير 2025، هو يوم النصف من شعبان وستكون ثالث الأيام البيض لشهر شعبان 1446، وبالتالي يُعد صيامها إحياءً لسنة النبي ﷺ.

وقد ورد في حديث حسن في صحيح النسائي، رواه أبو ذر الغفاري، قال فيه: "أمرنا رسولُ اللَّهِ ﷺ أن نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ البيضِ، ثلاثَ عشرةَ وأربعَ عشرةَ وخمسَ عشرةَ".

موعد ليلة النصف من شعبان وماذا حدث فيها؟

فضل ليلة النصف من شعبان من القرآن



بحسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، فقد ثبت فضل ليلة النصف من شعبان بنصوص من الكتاب والسنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين. فقد ورد في سورة الدخان، قوله تعالى:﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4]

وجاء في تفسير الإمام الطبري في "جامع البيان"، أن هذه الآية تشير إلى ليلة النصف من شعبان، حيث يُبرم فيها أمر السنة، وتُنسخ فيها الأحياء من الأموات، ويُكتب الحاجّ، فلا يُزاد فيهم أحد ولا يُنقص منهم أحد.

أحاديث عن فضائل ليلة النصف من شعبان من السنة النبوية



1- عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:"إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا؟ أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ".

2- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:"إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ".(أخرجه ابن راهويه، وأحمد في "المسند"، والترمذي وابن ماجه -واللفظ له- في "السنن"، والبيهقي في "شعب الإيمان").

3- جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي ﷺ يقول:"يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان؛ ينْسَخُ فِيهَا الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ، وَيَكْتُبُ فِيهَا الْحَاجَّ، وَفِي لَيْلَةِ عَرَفَة إِلَى الْأَذَانِ".(رواه الدارقطني في "غرائب مالك"، والخطيب في "الرواة عن مالك"، وابن الجوزي في "مثير العزم"، والديلمي في "الفردوس").

موعد ليلة النصف من شعبان وماذا حدث فيها

شهر شعبان وفضل الصوم والاجتهاد فيه؟

- فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان»، وزاد البخاري: «كان يصوم شعبان كله»، ولمسلم: ".........«كان يصوم شعبان إلا قليلًا».

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان»، رواه أبو داود وهو صحيح.

- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» «رواه النسائي والترمذي» وقال حديث حسن، وكذلك رواه أبو داود ولفظه: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرًا تاما إلا شعبان كان يصله برمضان»، وصححهما الشيخ الألباني.

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تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان



شهدت ليلة النصف من شعبان أحداث عظيمة منها تحويل القبلة، مما جعل لهذه الليلة مكانة في نفوس المُسلمين، وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على قيام هذه الليلة المٌباركة، واستغلالها على أحسن وجه.

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