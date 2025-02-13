خطة حماية المستهلك للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية قبل رمضان

يشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُوسعة علي الأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وكذلك مُتابعة تخفيضات السلع، وإتاحتها في الأسواق للمواطنين قبل شهر رمضان المعظم.

وأكد جهاز حماية المستهلك، أن هناك متابعة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض.

شكاوى حماية المستهلك

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك طرق أخرى لتلقي الشكاوي بشأن الأسعار وعدم توافر السلع، وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.



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