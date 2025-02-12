الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: نراقب القرار الفلسطيني لضمان وقف المخصصات لعائلات الأسرى

الخارجية الأمريكية،
الخارجية الأمريكية، فيتو

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها ستراقب القرار الفلسطيني لضمان توقف المدفوعات لعائلات الأسرى، وذلك حسب ما أفاد موقع “ أكسيوس ” الأمريكي.

وأعلنت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، الإثنين الماضي، إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم السلطات الإسرائيلية، استجابة لطلب أمريكي قائم منذ مدة طويلة.

 

نقطة خلاف بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية 

ولطالما كان هذا النظام من قبل إدارة ترامب الأولى والحكومة الإسرائيلية، نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية. حيث نددت إسرائيل به واستخدمته الحكومة الإسرائيلية الحالية كمبرر لتجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية.

وزعمت الولايات المتحدة وإسرائيل لسنوات أن هذا النظام يحفز الهجمات على الإسرائيليين، وطالبتا مرارا وتكرارا السلطة الفلسطينية بإلغائه.

 

وقف نظام المخصصات للفلسطينيين مطلب إسرائيلي قديم

كما مارست الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضغوطًا كبيرة على السلطة، وصلت إلى حد حجب أموال الضرائب الفلسطينية وفرض عقوبات مالية، بهدف إجبار عباس على وقف هذه التحويلات.

في السياق، ذكر موقع "أكسيوس" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانا يوم الاثنين في 10 فبراير نفت فيه انتهاء المدفوعات فعليًا معلّلة ذلك بأنها " خدعة احتيالية جديدة من قبل السلطة الفلسطينية، التي تعتزم مواصلة دفع الأموال للإرهابيين وعائلاتهم من خلال قنوات دفع أخرى".

 

قرار السلطة الفلسطينية بوقف المخصصات للعائلات الفلسطينية ليس وليد اللحظة

وبحسب ما صرح مسؤول فلسطيني كبير لموقع "أكسيوس"، كانت السلطة الفلسطينية مستعدة لاتخاذ هذا القرار قرب نهاية ولاية بايدن، لكنها لم ترغب في البداية المضي قدمًا به بسبب الحرب في غزة.

وفضل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتظار ريثما يتولى ترامب السلطة ليُبلغ الإدارة الأمريكية بقراره هذا.

 

حركة حماس تستنكر قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس

استنكرت حركة حماس في بيان قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

وقالت الحركة في بيان معتبرة " أنها تخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين".

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