215 ألف جنيه سعر متر التجاري فى مزاد علني بالشروق

عقدت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بمدينة الشروق.

وسجل سعر متر التجاري 215 ألف جنيه، وقال المهندس بسام محمد فضل "رئيس جهاز مدينة الشروق" أنه تم ترسية (14) محلات بكلًا من الأسواق التجاريه المنفذه عن طريق الجهاز بمناطق (سوق دار مصر ٢ - المنطقه التاسعه عمارات ـ الحى الثالث ـ الحى الرابع ـ المنطقه الخامسه عمارات ) بمساحات تبدأ من 9,75م2 حتى 23,2م2 بانشطة مختلفة مثل (سوبر ماركت ـ صالون حلاقه ـ منتجات البان ـ مخبز ـ حدايد وبويات ـ دواجن ـ مطعم ـ دراى كلين) بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.

وأضاف رئيس الجهاز سعر المتر المربع للمحلات التجاريه تراوح بين (105ألف جنيه) حتى (215ألف جنيه وبحصيلة إجمالية (46366900مليون جنيه) مشيرًا إلى أنه سيتم إستكمال خطة الطرح تباعًا لتشمل كافة أنحاء مدينة الشروق.

تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بالمنيا الجديدة ارض طبي بمساحة 2427 متر بسعر 9235 جنيه، وارض تجاري بمساحة 1015 متر بسعر 18210 جنيه، ارض تجاري بمساحة 860 متر بسعر 18210 جنيهات

وتطرح الوزارة بمدينة ملوى الجديدة ارض تعليمي بمساحة 129654 متر بسعر 1420 جنيه

كما تطرح بمدينة ناصر الجديدة- غرب أسيوط أرض تجاري إداري بمساحة 2487 مترا بسعر 5000 جنيه، أرض محطة سيارات بمساحة 3984 مترا بسعر 4260 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 9802 متر بسعر 3015 جنيها.

وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض مخازن بمساحة 1025 مترا بسعر 4345 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 5110 أمتار بسعر 4345 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 2443 مترا بسعر 12830 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 770 مترا بسعر 13630 جنيها.

وتطرح في مدينة سوهاج الجديدة أرض محطة تموين سيارات بمساحة 6874 مترا بسعر 6470 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 6176 مترا بسعر 4690 جنيها.

كما تطرح بمدينة قنا الجديدة أرض ترفيهي بنظام حق انتفاع بمساحة 20878 مترا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2215 مترا بسعر 6700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 750 مترا بسعر 12680 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 3994 مترا بسعر 5445 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 1227 مترا بسعر 2195 جنيها.

كما تطرح طيبة الجديدة أرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، تجاري بمساحة 1200 متر بسعر 10105 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2039 مترا بسعر 9645 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2007 أمتار بسعر 5725 جنيها.

كما تطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1200 متر بسعر 10105 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2039 مترا بسعر 9645 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2007 أمتار بسعر 5725 جنيها.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

يتساءل الكثير من المواطنين المتقدمين على شقق سكن كل المصريين 5 - شقق الإسكان الاجتماعي عن خطوات وكيفية الاستعلام عن موقف الطلبات التى تقدموا بها لحجز الشقق.

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

وتواصل وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

ومن المقرر الإعلان عن المواطنين المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري آلية التعرف على أسباب الرفض والاستبعاد.



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