الأربعاء 12 فبراير 2025
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هل يجوز الجمع بين معاشين ضمن "تكافل وكرامة"؟ التضامن تجيب

تكافل وكرامة،فيتو
تكافل وكرامة،فيتو

يزداد البحث من قبل المواطنين حول، هل يجوز الجمع بين معاشين ضمن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة؟

ومن خلال السطور التالية نستعرض الإجابة على السؤال، هل يجوز الجمع بين معاشين ضمن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة؟

 

هل يجوز الجمع بين معاشين ضمن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في آن واحد؟

 

وحول الإجابة على السؤال هل يجوز الجمع بين معاشين تكافل وكرامة في آن واحد، قالت مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي  إنه يجوز الجمع بين معاشين برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في آن واحد مع إمكانية تعدد بطاقات كرامة في الأسرة الواحدة، كما يتم تقديم الدعم النقدي لحد أقصى اثنين من الأبناء في أسرة واحدة " تكافل" أيهما أصغر.

 

إجراءات الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة 

 

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أنه من إجراءات الحصول على الدعم أن يتقدم المواطن للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة بطلب لتسجيل بياناته على أن يقدم المستندات المؤيدة للبيانات، ويقوم الباحث ببحث الحالة ميدانيا وتسجيلها على التابلت، ويتم تصوير المستندات المؤيدة ورفعها على التابلت، كما يتم مراجعة البيانات على التابلت من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية وترسل بعد ذلك إلى قاعدة البيانات المركزية، ويتم التحقق من خلال قواعد بيانات الدولة الموحدة والجهات الشريكة للتأكد من صحة البيانات ودقتها، ويتم إجراء المعادلة الإحصائية على الحالات لتحديد الاستحقاق من عدمه.

 

هل الجمع بين الدعم النقدي تكافل وكرامة في آن واحد،فيتو
هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي تكافل وكرامة في آن واحد،فيتو

حيث تقوم لجنة المراجعة المركزية باختبارات الاستحقاق للمتقدمين، ويتم اخطار المواطنين المتقدمين بالاستحقاق أو بعدم الاستحاق عن طريق الوحدة الاجتماعية أو رسائل نصية، ويتم اصدار بطاقة ذكية للمستحقين ويتم الصرف من خلال أي من منافذ الصرف البريد، الصراف الألى، وتبدأ الأسرة في الصرف اعتبارا من يوم  15 حتي آخر الشهر ويصل اجمالي قيمة الدعم شهريا اكثر من ٣ مليار جنيه شهريا.

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مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن تكافل وكرامة هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي تكافل وكرامة في آن واحد الدعم النقدي تكافل

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