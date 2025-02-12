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أخبار مصر

كامل الوزير: الانتهاء من مرحلتين للقطار الكهربائي بنسبة 100% واستكمال باقي المراحل

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي الخفيف
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أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بنسبة 100%، فيما يجري استكمال تنفيذ باقي المراحل وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح الوزير خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أن القطار الكهربائي الخفيف يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، حيث يسهم في ربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السلام، والعبور، والمستقبل، والشروق، وبدر، وصولًا إلى العاشر من رمضان. وأضاف أن المشروع يدعم خطط الدولة في تعزيز النقل المستدام، ويحقق التكامل مع مشروعات النقل الحديثة، مثل القطار السريع.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع بلغت نسبة تنفيذها نحو 62%، فيما يجري العمل على المرحلة الرابعة، مع دراسة تفاصيل المرحلة الخامسة لضمان توفير وسيلة نقل متطورة تخدم المواطنين وتحقق أهداف التنمية العمرانية.

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