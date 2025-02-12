كامل الوزير: الانتهاء من مرحلتين للقطار الكهربائي بنسبة 100% واستكمال باقي المراحل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بنسبة 100%، فيما يجري استكمال تنفيذ باقي المراحل وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح الوزير خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أن القطار الكهربائي الخفيف يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، حيث يسهم في ربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السلام، والعبور، والمستقبل، والشروق، وبدر، وصولًا إلى العاشر من رمضان. وأضاف أن المشروع يدعم خطط الدولة في تعزيز النقل المستدام، ويحقق التكامل مع مشروعات النقل الحديثة، مثل القطار السريع.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع بلغت نسبة تنفيذها نحو 62%، فيما يجري العمل على المرحلة الرابعة، مع دراسة تفاصيل المرحلة الخامسة لضمان توفير وسيلة نقل متطورة تخدم المواطنين وتحقق أهداف التنمية العمرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.