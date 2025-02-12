مدبولي: القطار الكهربائي الخفيف ينقل عشرات الآلاف يوميًا إلى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمراحل المتبقية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، بشرق القاهرة، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما حضر الاجتماع المهندس/ وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور/ طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس/ أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق.

مدبولي: منظومة النقل الجماعي تُسرّع تنمية المدن الجديدة وتوفر وسائل نقل حديثة وآمنة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية منظومة النقل الجماعي في الإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة، وكذا توفير وسيلة نقل حديثة على أعلى مستوى من الجودة وسبل الأمان.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، الذي أصبح ينقل عشرات الآلاف من الركاب ممن ينتقلون يوميًا إلى المدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً من الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، أشار الفريق/ كامل الوزير، إلى ما يتم تنفيذه من العديد من المشروعات في مجال النقل الحديث صديق البيئة، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف، ودوره في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة للاقتصاد المصري من خلال المساهمة في تحقيق نمو وتطور بشكل متسارع للمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا تسهيل ونقل مختلف المواطنين القادمين من مختلف المحافظات إلى محطة عدلي منصور، والربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، هذا فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مراحل تنفيذ المشروع.

مسار القطار الكهربائي الخفيف يصل إلى حوالي 113 كم بإجمالي 20 محطة مقسمة على خمس مراحل

وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن مسار القطار الكهربائي الخفيف يصل إلى حوالي 113 كم بإجمالي 20 محطة مقسمة على خمس مراحل، بحيث يمتد مسار المرحلة الأولي للقطار من محطة عدلي منصور التبادلية للربط بمختلف مدن شرق القاهرة (السلام، والعبور، والمستقبل، والشروق، وبدر)، متفرعًا شمالًا إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طول 65.63 كم وبعدد 11 محطة بنسبة إنجاز 100%.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن مسار المرحلة الثانية يمتد من محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول أكثر من 3 كم، بنسبة إنجاز 100%، فيما تمتد المرحلة الثالثة من القطار جنوبًا من محطة كاتدرائية الميلاد حتي تصل إلى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع "العين السخنة/مطروح"، بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات، وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 62%.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الرابعة وجارِ البدء في التنفيذ، على أن تمتد المرحلة الرابعة من محطة العبور الجديدة وحتى محطة العاشر من رمضان بطول 16 كم بعدد 3 محطات، موضحًا أنه جارٍ دراسة المرحلة الخامسة بحيث ستمتد من بعد محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولا إلى المنطقة الصناعية الإدارية بطول حوالي 8 كم.

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