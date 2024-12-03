اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي

أكد الاتحاد المصري للتأمين فى نشرته الأسبوعية، أن الاستثمار في البيانات الضخمة يُعد عاملًا حاسمًا لتمكين شركات التأمين من النمو في المستقبل، حيث يُمكنها من تكييف استراتيجياتها بشكل مرن يتماشى مع التغيرات السريعة في السوق، مما يضمن لها ميزة تنافسية قوية في بيئة أعمال متسارعة التغير.

وقال: أصبح مصطلح "البيانات الضخمة" في عالم التأمين الحديث أحد الركائز الأساسية التي لا غنى عنها في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية. وفي ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العصر الحالي، أصبحت شركات التأمين قادرة على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات من مصادر متعددة مثل المعاملات اليومية، السجلات الطبية، النشاطات الرقمية، وحتى بيانات مواقع التواصل الاجتماعي. وتوفر هذه البيانات رؤى عميقة تمكّن شركات التأمين من اتخاذ قرارات أكثر دقة وتقديم بيانات أكثر تخصيصًا لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وتابع: تلعب البيانات الضخمة دورًا محوريًا في تمكين شركات التأمين من تقديم خدمة عملاء مبتكرة. من خلال تحليل سلوك العملاء على منصات الإنترنت، يمكن لشركات التأمين تقديم عروض مخصصة وتنبيهات فورية تتماشى مع احتياجات كل عميل على حدة. هذا التوجه لا يساعد فقط في تحسين تجربة العملاء، بل يعزز أيضًا من ولائهم ويزيد من رضاهم.



البيانات الضخمة في التأمين



وأضاف: تتكون البيانات الضخمة في التأمين من مجموعات ضخمة ومعقدة من البيانات التي يصعب على الأفراد معالجتها باستخدام الطرق التقليدية. وغالبًا ما تكون هذه البيانات غير منظمة وتتضمن معلومات من مصادر متعددة تشمل العملاء، وسجلات المطالبات، وبيانات الحوادث، وسجلات الأطباء، وأجهزة تتبع صحة وأنشطة العملاء، وغيرها من المصادر التي تجمعها شركات التأمين.

آليات تدعيم شركات التأمين بالبيانات الضخمة



لكي تتمكن شركات التأمين من الاستفادة القصوى من بياناتها الضخمة، يجب أن تمتلك القدرة على تخزين هذه البيانات بشكل غير منعزل عن بعضها البعض. مما يعني تجنب تخزين البيانات في أنظمة أو قواعد بيانات منفصلة؛ حيث أن جمع البيانات ضمن حل موحد يوفر فرصًا أكبر للتحليل واستخلاص الرؤى المفيدة من خلال أدوات التقارير المتطورة. إضافةً إلى ذلك، يساعد هذا في اكتشاف الفجوات الموجودة في البيانات، مما يتيح الفرصة لمزودي الخدمات الخارجية لتقديم السياق اللازم للبيانات وتحليلها بشكل أدق.

كيفية تعزيز تقييم المخاطر في التأمين

باستخدام تحليلات البيانات الضخمة

في صناعة التأمين، يعد تقييم المخاطر جزءًا أساسيًا من تحديد أسعار الوثائق وضمان استدامة شركات التأمين. وقد اعتمدت شركات التأمين في الماضي على مجموعة محدودة من العوامل مثل التاريخ الصحي للعملاء، وبيانات الحوادث السابقة، وبيانات مالية ثابتة. لكن مع ظهور البيانات الضخمة، أصبحت الفرصة أكبر لتحسين هذا التقييم بشكل غير مسبوق.



و تقدم تحليلات البيانات الضخمة أدوات وتقنيات تمكّن شركات التأمين من الحصول على رؤى دقيقة حول المخاطر التي قد تواجهها، وبالتالي اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية وذلك من خلال:

تحسين دقة التنبؤ بالمخاطر باستخدام البيانات المتنوعة:

تتيح تحليلات البيانات الضخمة لشركات التأمين الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات التي يمكن استخدامها لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة. وتشمل هذه البيانات مصادر متعددة مثل:

بيانات الإنترنت: من خلال تحليل سلوك العملاء على شبكة الانترنت، يمكن لشركات التأمين التنبؤ بأنماط حياة العملاء وتوقع سلوكياتهم التي قد تؤدي إلى المخاطر.

بيانات الحوسبة السحابية: يمكن للبيانات المستخلصة من الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة والسيارات المتصلة بالإنترنت أن تقدم معلومات حول تحركات وسلوكيات الأفراد، مثل القيادة الآمنة أو العوامل البيئية التي قد تؤثر على المخاطر.

البيانات الطبية: تتيح تحليلات البيانات الضخمة الاستفادة من السجلات الصحية الرقمية والمعلومات الطبية للعميل بشكل دقيق لتحليل تاريخ المرض، مما يساعد في تحديد الأسعار والتغطيات بشكل أفضل

تحليل الأنماط باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (Machine Learning):

من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، يمكن لشركات التأمين فحص كميات ضخمة من البيانات لتحديد الأنماط الخفية التي قد لا تكون واضحة باستخدام الطرق التقليدية. وتساعد هذه الأدوات على:

تحليل السلوك: فهم الأنماط السلوكية للعملاء وتحديد المخاطر التي قد تنشأ مما يطرأ على سلوكهم من تغييرات.

التنبؤ بالحوادث والمطالبات: من خلال التعرف على الأنماط السابقة للمطالبات والحوادث، يمكن للنماذج التنبؤية أن تساعد في تقدير احتمال وقوع حوادث مستقبلية.

التحليل اللحظي: يساعد تحليل البيانات في الوقت الفعلي على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، مما يسمح باتخاذ قرارات سريعة للحد من الخسائر.

تخصيص المنتجات والأسعار وفقًا للمخاطر الفردية:

من أكبر مزايا استخدام البيانات الضخمة في تقييم المخاطر، القدرة على تخصيص المنتجات والأسعار بناءً على المخاطر الفعلية لكل عميل. وذلك بدلًا من الاعتماد على مؤشرات جماعية مثل العمر أو الموقع الجغرافي، مما يمكن شركات التأمين من تحديد أسعار أكثر دقة بناءً على تحليل البيانات الفردية.





تستخدم شركة تأمين أخرى البيانات الضخمة لتحليل وتقييم المخاطر من خلال الطرق التالية:

تعتمد الشركة على بيانات الأقمار الصناعية، أنماط الطقس، وبيانات الحوادث التاريخية لتحديد والتنبؤ بتأثير الكوارث الطبيعية. ويساعد هذا في الاكتتاب وتسعير وثائق التأمين على الممتلكات في المناطق عالية المخاطر.

كما تستعين الشركة بخوارزميات التعلم الآلي للكشف عن المطالبات الاحتيالية من خلال تحليل الأنماط واكتشاف أي شذوذ في البيانات. ويساعد هذا النهج على الحد من المطالبات الزائفة، مع تسريع عملية تسوية المطالبات وجعلها أكثر دقة وكفاءة.

تحليلات العملاء:

تستخدم إحدى الشركات الكبرى البيانات الضخمة للحصول على رؤى أوضح عن العملاء وتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر:

تعتمد الشركة على تحليلات البيانات لتقسيم قاعدة عملائها بشكل أكثر دقة لأغراض التسويق المستهدف وتقديم المنتجات المخصصة.

تساعد البيانات الضخمة الشركة في تسريع معالجة المطالبات باستخدام التحليلات التنبؤية لتقييم صحة المطالبات.

تحليل بيانات المناخ والبيانات الصحة

تستخدم الشركة بيانات المناخ والنماذج التنبؤية لتحليل مخاطر التغير المناخي وتقييم تأثيره على محفظتها التأمينية، مما يساعد على تقليل المخاطر طويلة الأجل.

التأمين الرقمي

تستخدم إحدى شركات التأمين الرقمية البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التواصل مع العملاء:

تعتمد الشركة على روبوتات الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات من العملاء المحتملين ومن ثم تقديم عروض تأمين فورية بناءً على تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

يتولى روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها معالجة المطالبات من خلال تحليل البيانات المقدمة من العملاء، واكتشاف الاحتيال، والموافقة على المطالبات في غضون دقائق قليلة.





و من أبرز التحديات التي تواجه استخدام البيانات الضخمة في التأمين وكيفية التغلب عليها:

مشكلة الخصوصية والأمان

التحدي: نظرًا لأن البيانات التي يتم جمعها تتضمن معلومات حساسة عن الأفراد مثل الحالة الصحية، السلوكيات اليومية، والموقع الجغرافي، فإن الحفاظ على الخصوصية والأمان يعد تحديًا كبيرًا.

للتغلب على هذا التحدي: يجب على الشركات استخدام تقنيات التشفير المتقدمة لحماية البيانات، بالإضافة إلى التحكم في الوصول للبيانات لضمان عدم مشاركة البيانات الحساسة إلا مع الأطراف المصرح لها بذلك. كما أن يجب على الشركات تطبيق السياسات الأمنية بشكل صارم مع التدقيق الدوري لضمان الامتثال للمعايير القانونية.



واكد الاتحاد المصري للتأمين في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح الاعتماد على البيانات الضخمة أمرًا لا غنى عنه في صناعة التأمين. فمن خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات المتنوعة، أصبح من الممكن تحسين تقييم المخاطر وتخصيص العروض للعملاء واكتشاف الأنماط التي قد تظل غير مرئية بالطرق التقليدية.



و يؤمن الاتحاد المصري للتأمين بأهمية مواكبة التغيرات التكنولوجية، واستخدام البيانات الضخمة كأداة رئيسية لتحسين استراتيجيات العمل واتخاذ القرارات المدروسة.



و يتطلب تطبيق هذه التقنيات بشكل فعال دمج الذكاء الاصطناعي مع تحليل البيانات على نطاق واسع بالإضافة إلى ضمان حماية البيانات وخصوصية العملاء. ويري الاتحاد المصري للتأمين أن العمل على تكنولوجيا البيانات الضخمة ليس فقط خطوة نحو تحسين العمليات الحالية، بل هو استثمار في المستقبل حيث نُعِدُّ أنفسنا لمرحلة من النمو المستدام والتطور المستمر.

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