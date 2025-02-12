النائب العام يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون القضائي

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم بمقر مكتبه بالقاهرة، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام السعودي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.

وأعرب النائب العام عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن، وبحث آليات التعاون علي مستوى جمعية النواب العموم.

واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين الدروع التذكارية.

وسبق اللقاء زيارة الوفد السعودي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قادة النيابة العامة، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، وأشادوا بجاهزية معهد البحوث الجنائية ودار الضيافة الملحق به، لاستقبال أعضاء النيابة العامة.

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