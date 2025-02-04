انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

شهدت الأشهر الأخيرة تباعدًا ملحوظًا في ظهور الأمير هاري وميجان ماركل معًا، رغم العلاقة العاطفية القوية بينهما.

انفصال مهني بين هاري وميجان ماركل

ومع بدء ألعاب Invictus 2025 في فانكوفر وويسلر، يتوقع المشجعون أن تحضر ميجان لدعم هاري، وهو تحول مهم عن ظهورهما العلني المنفصل في الآونة الأخيرة.

وتظهر المصادر أن هذا التغيير يعود إلى رغبة ميجان في متابعة مساعيها التجارية، مثل علامتها التجارية American Riviera Orchard ومسلسلها على "نتفلكس" With Love, Meghan، بينما يركز هاري على العمل الخيري.

وتشير الخبيرة الملكية جيني بوند إلى أن هاري قد يفتقر إلى الخبرة في المجال التجاري؛ ما يعزز توجه ميجان نحو أنشطتها الاقتصادية.

في الوقت نفسه، يواجه الزوجان تحديات خارجية، خاصة مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وسط خلافات سياسية سابقة مع الرئيس ترامب

هاري وميجان يعيشان في عالم جديد



ويشير المحللون إلى أن هذا قد يكون وقتًا صعبًا بالنسبة للزوجين، لا سيما مع القضايا القانونية المتعلقة بتأشيرة هاري.

بالتوازي مع هذه التحديات، يرى البعض أن هاري وميجان يعيشان في عالم جديد حيث يسعى كل منهما لتحقيق طموحاته الشخصية والمهنية، مع التركيز على أدوار مختلفة بعيدًا عن بعضهما البعض.

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