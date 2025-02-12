تعرف على أماكن استخراج الاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق

أكدت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، استمرار أعمال تجديد اشتراكات المترو للتيسير على الركاب وتقليل الزحام.

وقالت شركة المترو إن مواعيد العمل الخاصة بمكاتب الاشتراكات هى من الساعة ٧ صباحا وحتى الساعة ٨ مساءً

وأوضحت أن تجديد الاشتراكات يتم في المكاتب التالية:

عدلي منصور

النزهة

هليوبوليس

كلية البنات

العباسية

عبده باشا

العتبة

ناصر

صفاء حجازي

إمبابة

القومية

وادي النيل

جامعة الدول

جامعة القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.