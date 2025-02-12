مجمع إعلام الجمرك يطلق حوارا مفتوحا مع طلاب جامعة الإسكندرية

أطلق مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية بالهيئة العامة للاستعلامات، حوارا مفتوحا مع خريجي جامعة الإسكندرية وطلاب معهد الخدمة الاجتماعية ومعهد الإسكندرية للإعلام بهدف التوعية الإعلامية وتعزيز القيم الوطنية وروح الانتماء لدى فئة الشباب من الجنسين.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة يارا ابراهيم مدرس بمعهد الإعلام ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هن للتنمية، والدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعى، والدكتورة شرين منصور متخصصة في تحليل مضمون الخطابات السياسية، والدكتورة روحية أبو غالي مدير عام إدارة الجمرك التعليمية والدكتور مصطفي بدوي مدرس بمعهد الخدمة الإجتماعية.

ويأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بإطلاق حوارات جادة مع الشباب لشرح القضايا الوطنية ولتعزيز القيم الوطنية وبث روح الانتماء لدى فئة الشباب من الجنسين.

افتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، والترحيب بالحضور، موضحةً ان اليوم ندشن حملة إعلامية مجتمعية، تتضمن حوارات مفتوحا بين الشباب للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ روح الانتماء وتشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي المتواصل الذي يؤدي إلى مزيد من التماسك الوطني، وهو أمر ضروري لتحقيق الأهداف على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقالت الدكتورة فايزة زايد وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، يجب علينا جميعا بمختلف الفئات أن نعزز الوعى المجتمعي، مناشدة الشباب بضرورة الاهتمام برفع الوعى وتطوير الذات، مع أهمية أن تنقل كل الرسائل التوعوية الهادفة التى تعلمتها اليوم إلى أسرتك وأهل بيتك، مشددة على أهمية التكاتف والتصدى لكل الشائعات التى تستهدف تدمير الوطن وتفرقة الجمع وتعطيل التطوير والتنمية التى تشهدها بلدنا والجميع يشيد بها.

وقالت الدكتورة نرمين سويدان ان الجمعيات الأهلية هى قوة مصر الذهبية التى لا يستهان بها، وهى سواعدنا التى نعتمد عليها فى الوصول إلى أهالينا البسطاء والأكثر إحتياجًا، مناشدة الطلاب بضرورة التطوع وأهمية الانخراط فى التطوع والتمكين فى العطاء لكل المجتمع، ومن هنا يستطيع الشاب أن يبنى مستقبله وتحقيق ذاته.

وأكدت الدكتورة يارا إبراهيم، ضرورة التحري عن المعلومات المغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق من المصدر وذلك لتجنب التضليل واثارة الفتن ونحن في أمس الحاجة للتماسك والوحدة الوطنية بشباب واعي قادر على المواجهة والتصدي للشائعات.

وشددت الدكتورة شرين منصور المحاضر والمتخصصة في تحليل مضمون الخطابات السياسية، على أهمية نشر التوعية بخطورة الشائعات والأخبار المضللة وعلاقتها بالإرهاب السيبراني، مستعرضةً تعريف الإرهاب السيبراني الذي يعتمد على الشائعات والأخبار المضللة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي حيث عرضت منصور نماذج حديثة لاستخدام التنظيمات الإرهابية للذكاء الاصطناعي في تغطية عملياتهم الإرهابية مستشهدة بالمذيع الذي اصطنعه تنظيم داعش لتغطية الهجوم الإرهاب على إحدى المولات التجارية في موسكو العام الماضي، مشيرةً إلى دور الدولة قيادة وشعبا في دحر الإرهاب في مصر وتحديدا في شمال سيناء على مدار عشرة سنوات لنصل اليوم لما وصلت إليه مصر في إطار التنمية المستدامة وتذكرة الجمهور بشهداء الجيش والشرطة.

وأكد الكاتب الصحفى رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أن مصر تمر بمرحلة شديدة الخطورة، والكل يشاهد الأوضاع السياسية الملتهبة فى كل الدول المجاورة لجمهورية مصر العربية، ورغم كل ذلك مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار ومن هنا نجد أعداء الوطن وأصحاب الأجندات يريدون تعكير الصفو وتفرق الصفوف فى بلدنا لهدم الوطن، وذلك من خلال بث الشائعات والسموم خاصة فى الشباب الذين يعيشون مراحل عمرية قد يقعون فريسة لمثل هؤلاء الأعداء، مشددًا على الشباب والفتيات بضرورة قيام كل فرد بدوره فى المجتمع، من أجل بناء المجتمع، والتكاتف والتكامل والتصدى لأعداء الوطن.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى ما يحدث فى قطاع غزة، ودور مصر الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على مدار بداية الأزمة، ذلك الدور الداعم نابع من تماسك الشعب المصرى ووحدته ضد كل من يعمل لصالح تنفيذ اجندات خارجية، مؤكدا أن مصر لديها جيش قوى قادر على حماية الأرض والحفاظ عليها، مختتما حديثه بأهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانخراط فى فوضي الشائعات المغرضة.

وقالت الدكتورة روحية ابو غالى مدير إدارة الجمرك التعليمية: حب الوطن فرض علينا جميعا وعلى كل أفراد الوطن، وواجبا علينا جميعا أن نعبر عن حبنا لوطننا الغالى من خلال العمل على بناء الوطن وتطويره والدفاع عنه.

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