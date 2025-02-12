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خطوات تسجيل الإرشاد الأكاديمي للفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أعلنت كلية الاداب بجامعة عين شمس، عن تعليمات تسجيل الطلاب للإرشاد الأكاديمي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/ 2025.

 

خطوات تسجيل الارشاد الاكاديمي للفصل الدراسي الثاني 

أولًا: الدخول على الحساب الشخصي من خلال موقع UMS واختيار المقررات الدراسية. 

ثانيًا: اختيار المقررات الدراسية وفقًا للمعدل التراكمي لكل طالب

ثالثًا: تاكيد المرشد الاكاديمي لتسجيلات مقررات الطلاب واعتمادها

مواعيد تسجيل الطلاب للمقررات الدراسية على موقع UMS تبدأ من يوم الاثنين 10/02/2025 حتى يوم السبت 01/03/2025 أثناء هذه الفترة يمكن للطالب التعديل في اختيار المقررات الدراسية سواء بالتسجيل أو الإنسحاب) ولن يتم التسجيل أو الإنسحاب بعد هذا الموعد.

تعليمات تسجيل الارشاد الاكاديمي للساعات المعتمدة للعام الاكادیمی 2025/2024

 

متوسط العبئ الدراسي للطالب المنتظم غير المتعثر هو تسجيلة في عدد ساعات معتمدة تتراوح بين 12-18 ساعة معتمدة بناءً على معدلة التراكمي. 

الطلاب المتعثرون دراسيًا يتم تسجيلهم في المقررات بما يضمن لهم الحد الادنى (12) ساعة فقط ) بناء على معدلهم التراكمي اقل من 2.

يختار الطالب المقررات التى سوف يدرسها من بين المقررات المطروحة فقط على منصة الجامعة الذكية UMS. 

مراعاه عدم اختيار المقررات من المستوى الاعلى الا بعد اجتياز الطالب المواد المتبقية له من المستوى الادنى. 

مقرر حقوق الانسان  حق (200) يعتبر مقرر نجاح ورسوب فقط ولا يحتسب من ضمن الساعات المعتمدة التى يقوم بتسجيلها الطالب. 

تسجيل مادة قضايا مجتمعية لطلاب المستوى الثانی مستجدين فقط. 

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الإرشاد الاكاديمي الجامعة الذكية الساعات المعتمدة الفصل الدراسي الثاني المقررات الدراسية حقوق الإنسان كلية الآداب جامعة عين شمس

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تعليمات تسجيل الطلاب للإرشاد الأكاديمي الفصل الدراسي الثاني
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