وزير البترول يعيد تشكيل لجان الإدارات القانونية بالقطاع

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بإعادة تشكيل لجان الإدارات القانونية بقطاع البترول، بما يهدف إلى تعزيز الكفاءة في التعامل مع القضايا القانونية في الشركات التابعة للقطاع. وتفاصيل القرار كما يلي:

1- محمد الباجوري رئيس لجان الإدارات القانونية للشركات الاستثمارية والمشتركة

2- أيمن حجازي رئيس لجنة الإدارات القانونية لشركات القطاع العام

ويأتي ذلك ضمن خطة واستراتيجية قطاع البترول لدعم الإدارات القانونية بالكفاءات اللازمة والتي تهدف إلى العمل علي ضمان تيسير الأعمال بشركات قطاع. البترول.

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