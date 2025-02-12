تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المصرى فى الدورى الممتاز

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المصرى



وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع.. محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، محمد بسيونى

خط الهجوم اسامة فيصل، ياو انور



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

أحمد صبحى، محمد ابراهيم، سيرجى اكا، أمير مدحت، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، بوبكر كيتا، خالد شيفو، احمد ياسر ريان.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي

ويلتقي فريقا المصري والبنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز

مباراه المصري والبنك الأهلي



ويسعى المصري البورسعيدي لتأكيد تواجده بالمربع الذهبي لكن مهمته لن تكون سهلة أمام البنك الأهلي الذي يقدم عروضا قوية تحت قيادة طارق مصطفى

ترتيب المصري والبنك الأهلي بالدوري



ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 22 نقطة جمعهم من تحقيق 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين بينما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن،برصيد 18 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

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