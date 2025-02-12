الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المصرى فى الدورى الممتاز

البنك الاهلي
البنك الاهلي

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. 

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المصرى


وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع.. محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو 
خط الوسط.. محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، محمد بسيونى 
خط الهجوم اسامة فيصل، ياو انور 
 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
أحمد صبحى، محمد ابراهيم، سيرجى اكا، أمير مدحت، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، بوبكر كيتا، خالد شيفو، احمد ياسر ريان.

 

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي 

ويلتقي فريقا المصري والبنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز

مباراه المصري والبنك الأهلي 


ويسعى المصري البورسعيدي لتأكيد تواجده بالمربع الذهبي لكن مهمته لن تكون سهلة أمام البنك الأهلي الذي يقدم عروضا قوية تحت قيادة طارق مصطفى

 

ترتيب المصري والبنك الأهلي بالدوري 


ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 22 نقطة جمعهم من تحقيق 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين بينما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن،برصيد 18 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز مباراة المصري والبنك الأهلي المصري والبنك الاهلي

مواد متعلقة

الدوري المصري، فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام زد

سيراميكا يواجه زد اليوم في لقاء الندية والقوة بالدوري المصري

المصري في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز

أبرزهم رمضان صبحي وإيجولا والكرتي، غيابات بيراميدز أمام حرس الحدود

بيراميدز يسعى لاستعادة قمة الدوري من الأهلي على حساب حرس الحدود

غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

بيراميدز يستعيد خدمات الشيبي ويفقد مدافع الفريق أمام الحدود

تعرف على تشكيل فاركو أمام الزمالك بالدوري المصري
ads

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

ترامب يريد فتحة البحر بين قبرص ومصر، مقترح ضم غزة إلى سيادة تركيا يثير الجدل

مبعوث ترامب يطالب حماس بمغادرة قطاع غزة ويوجه رسالة إلى مصر وقطر

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

السيسي وملك الأردن يؤكدان وحدة موقف البلدين وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار بـ غزة

منوعات

المزيد

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

عيار 21 يسجل 303 ريالات، سعر الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

أرقام محمد صلاح في ديربي المرسيسايد ضد إيفرتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

المزيد
الجريدة الرسمية