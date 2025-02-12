الدوري المصري، تعادل مثير بين زد وسيراميكا كليوباترا

الدوري المصري، انتهت مواجهة زد وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل 1/1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي زد من خلال تمريرات متتالية فى منتصف الملعب دون خطورة على مرمى سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة السابعة، أطلق مصطفى زيكو تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن ترتطم بالدفاع.

وفي الدقيقة 17، أطلق ماجاسا لاعب زد تسديدة مقصية من داخل منطقة الجزاء ولكن ذهبت بين أحضان حارس مرمى سيراميكا كليوباترا محمد بسام.

وفي الدقيقة 43، أطلق إسلام عيسى تسديدة ولكن ذهبت بين أحضان حارس مرمى زد علي لطفي.

فيما رد ماجاسا لاعب زد بتصويبة في الدقيقة 44، من خارج منطقة الجزاء ولكن أبعدها محمد بسام حارس سيراميكا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الإثارة بعدما أحرز سيراميكا هدفا في الدقيقة 55 عن طريق فاخري لاكاي، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 69، أحرز زد هدفه الأول عن طريق مصطفى زيكو، بعد كرة عرضية من الجهة اليسري من شادي حسين حاول إبعادها رجب نبيل لاعب سيراميكا كليوباترا ولكن يخطئ في إبعادها لتصل إلى زيكو الذي كان داخل منطقة الجزاء سددها مقصية سكنت الشباك.

بعدها ضغط سيراميكا كليوباترا بل صفوفه وسيطر على مجريات الأمور لينجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 86 عن طريق أحمد بلحاج، بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بسبب تدخل ضد محمود زلاكة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد في الدوري المصري

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو - مازن ياسر

ترتيب سيراميكا وزد في الدوري المصري

بتلك النتيجة رفع زد رصيده إلى 16 نقطة، محتلًا المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، حيث خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى 7 مواجهات.

فيما رفع سيراميكا رصيده إلى 20 نقطة محتلا المركز الخامس، من 12 مباراة خاضها حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات.

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