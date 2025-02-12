الأربعاء 12 فبراير 2025
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رياضة

سيراميكا يواجه زد اليوم في لقاء الندية والقوة بالدوري المصري

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

يلتقي في الرابعة من مساء اليوم الأربعاء سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي مع زد بقيادة مديره الفنى مجدى عبد العاطي على ستاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري الممتاز 

مباراة سيراميكا وزد إف سي

ومن المنتظر أن تأتي المباراة حماسية وقوية من كلا الفريقين، خاصة أن الفريقين يمتلكان مدربين على مستوى عالٍ ولديهم رغبة الفوز لا سيما سيراميكا الساعي لاتحاد المربع الذهبي 

ترتيب سيراميكا وزد بالدور

ويدخل زد المباراة محتلًا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى 6 مواجهات.

ويخوض سيراميكا المباراة محتلا المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز 

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

 

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الدورى المصرى الممتاز مباراة سيراميكا وزد إف سي سيراميكا

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