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رياضة

شوط أول سلبي بين زد وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

زد وسيراميكا
زد وسيراميكا

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مواجهة زد وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي زد من خلال تمريرات متتالية فى منتصف الملعب دون خطورة على مرمى سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة السابعة، أطلق مصطفى زيكو تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن ترتطم بالدفاع.

وفي الدقيقة 17، أطلق ماجاسا لاعب زد تسديدة مقصية من داخل منطقة الجزاء ولكن ذهبت بين أحضان حارس مرمى سيراميكا كليوباترا محمد بسام.

وفي الدقيقة 43، أطلق إسلام عيسى تسديدة ولكن ذهبت بين أحضان حارس مرمى زد علي لطفي.

فيما رد ماجاسا لاعب زد بتصويبة في الدقيقة 44، من خارج منطقة الجزاء ولكن أبعدها محمد بسام حارس سيراميكا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد في الدوري المصري

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى -  محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو - مازن ياسر

 

ترتيب سيراميكا وزد بالدوري

ويدخل زد المباراة محتلًا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى 6 مواجهات.

ويخوض سيراميكا المباراة محتلا المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات.

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