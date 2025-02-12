الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي والجونة في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مواجهة الجونة والإسماعيلي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري.

بدأت المباراة بسيطرة من الإسماعيلي، وتصويبة قوية في الدقيقة الرابعة من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق محمد خطاري لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 27، رد الجونة بتصويبة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أكيم تصدى لها حارس الإسماعيلي بنجاح.

وفي الدقيقة 33، أطلق صامويل لاعب الجونة تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ الدفاع تصدى لها حارس الدراويش بنجاح.

وفي الدقيقة 36، أهدر الإسماعيلي أخطر فرص الشوط، بعد عرضية من الجانب الأيمن للإسماعيلي تصطدم في دفاعات الجونة لتسقط أمام نادر فرج على بعد خطوات من المرمى، إلا أنه سددها بغرابة فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري المصري

وجاء تشكيل الإسماعيلي اليوم أمام الجونة في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد خطاري.

خط الوسط: إيريك تراوري، عبد الرحمن الدح، هشام محمد، علي الملواني، مروان حمدي.

خط الهجوم: نادر فرج.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من عبد الله جمال، محمد عبد السميع، حاتم سكر، عبد الله محمد، عمر القط، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، كتكوت، حسن صابر.

تشكيل الجونة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

فيما ضم تشكيل الجونة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي، أحمد العش، أحمد شوشة، أليو جاتا.

خط الوسط: محمد عماد، نور السيد، أكيم، محمد حسونة.

خط الهجوم: مروان محسن، آوجو صامويل.



ترتيب الإسماعيلي والجونة في جدول ترتيب الدوري المصري

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط.

وتعد هذه المباراة بروفة أخيرة للإسماعيلي قبل مواجهته المرتقبة أمام الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.