خبير سيارات: الربع الأول من عام 2025 يشهد تراجعا ملحوظا فى أسعار السيارات

قال اللواء حسين مصطفي، خبير سيارات، إن سوق السيارات يشهد تحسنا ملحوظا فى المبيعات بعد تراجع أسعار بعض السيارات وبدء التجميع المحلى للسيارات، وأثر ذلك بالإيجاب على سوق السيارات المستعملة الذى شهد تراجعا ملحوظا فى سعر المستعملة.

فتح الاستيراد ساهم فى توفير السيارات داخل المعارض

وأوضح اللواء حسين مصطفى، خبير سيارات، أن قرار مصلحة الجمارك ببدء الإفراج عن أعداد من السيارات بعد فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات وبدء بالفعل في الموانيء، وذلك يوفر أعداد كبيرة من السيارات داخل السوق المصرى خلال الفترة القادم بالإضافة إلى عدم زيادة الأسعار الذى لحظ على السوق المصري خلال الفترات الماضية.

تراجع أسعار السيارات المستعملة فى السوق المصرى

وتابع خبير السيارات، حديثة بأن توفير السيارات الزيرو فى المعارض ساعد على تراجع اسعار السيارات المستعملة بشكل ملحوظ بداية من مطلع العام الجديد، وتوفر السيارات بالسوق، لافتا إلى أن عملية التقسيط ساعدت الكثير من المواطنين اقتناء السيارات المستعملة والجديدة.

وتنبأ اللواء مصطفى حسين، أن تصنيع سيارات محليًا بأعداد أكبر وزيادة أعداد الشركات التي تقوم بتجميع سياراتها في مصر، موضحا أنه بمجرد توفر الأعداد الكبير من السيارات المصنعة محليًا مع بدء عمل المصانع الجديدة في مصر, ستنخفض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

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