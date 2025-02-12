الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب انهار عليه بئر أثناء الحفر في قنا

اسعاف
اسعاف

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انهيار بئر عليه خلال الحفر في قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، وجاري انتشاله من قبل الأجهزة الأمنية.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب انهار عليه بئر في قرية الجبلاو مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع أ.س، يبلغ من العمر 38 عامًا، متغيب من الأمس وتبلغ أنه انهار عليه بئر 20 مترًا خلال الحفر في قرية الجبلاو، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بالمعدات لانتشال جثمانه.

جاري انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قرية الجبلاو قنا مديرية أمن قنا مركز قنا

مواد متعلقة

حملة على الأسواق بقرى نقادة في قنا

جولة تفقدية لرئيس مدينة قنا لمتابعة أعمال مشروع شادر الأشراف

محافظ قنا يضع حجر أساس محطة معالجة صرف صحي قريتي الأشراف وكرم عمران

مصرع شاب سودانى سقط من القطار فى قنا
ads

الأكثر قراءة

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

موقف وسام أبو علي من المشاركة أمام الإسماعيلي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

منوعات

المزيد

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

مشرف على قرعة الانتحار، الشرطة العراقية تعتقل عضو بجماعة القربان

"كيندريك لامار" يتعاون مع مارفل في فيلم Captain America: Brave New World

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق قبل حلول شهر رمضان

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء وهذا العيار يسجل 2320 جنيها

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ أمين الفتوى يوضح السبب

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية