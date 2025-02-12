مصرع شاب انهار عليه بئر أثناء الحفر في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انهيار بئر عليه خلال الحفر في قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، وجاري انتشاله من قبل الأجهزة الأمنية.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب انهار عليه بئر في قرية الجبلاو مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع أ.س، يبلغ من العمر 38 عامًا، متغيب من الأمس وتبلغ أنه انهار عليه بئر 20 مترًا خلال الحفر في قرية الجبلاو، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بالمعدات لانتشال جثمانه.

جاري انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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