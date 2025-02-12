الأربعاء 12 فبراير 2025
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السيطرة على حريق كشك بمدرسة في الإسكندرية دون إصابات

حريق الكشك بالمدرسة
حريق الكشك بالمدرسة

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب بفناء أحد المدارس بمجمع سيدي بشر شرق المدينة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في كشك خشبي بفناء مدرسة بمجمع المدارس بسيدي بشر، دون حدوث إصابات أو وفيات.

على الفور، انتقل قوات الحماية المدنية بمعداتها وتم السيطرة على حريق قبل امتداده، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق محدود، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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