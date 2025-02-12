رسالة جروس للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الأمور الفنية في مباراة فاركو التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري، وحرص على تقديم التهنئة للاعبين على الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وطالب جروس اللاعبين بغلق صفحة مباراة الأمس والتركيز على المباراة المقبلة أمام بتروجت، وشدد على ضرورة مواصلة العمل والتركيز والاجتهاد خلال التدريبات لمواصلة الانتصارات.

وأكد المدير الفني ثقته في جميع أفراد الفريق وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة شرح جروس البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للمباراة المرتقبة أمام بتروجت.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراته المقبلة بعد الفوز على فاركو في الدوري الممتاز، حيث يواجه نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

حقق نادي الزمالك الفوز على فاركو بهدف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

موقف زيزو من لقاء الزمالك وبتروجت

وقال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق لن يغيب عن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الواحد السيد أن زيزو حصل على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة فاركو بعد حصوله على بطاقة صفراء من قبل في مباراة سيراميكا كليوباترا، وشدد على أن البطاقة التي حصل عليها أمام فاركو ليست الثالثة، ولم يحصل على أي بطاقات في مباراة طلائع الجيش.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 26 نقطة.

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